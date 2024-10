Známa herečka opäť provokuje: Na červenom koberci sa objavila bez podprsenky!

Julia Fox (Zdroj: SITA)

Americká herečka sa okrem svojej kariéry pred kamerou preslávila aj vďaka svojmu vzťahu s kontroverzným hudobníkom Kanye Westom. Okrem toho však na seba pravidelne upozorňuje aj vďaka svojim outfitom, ktoré na seba často strhávajú obrovskú pozornosť pre ich odvážnosť a vyzývavosť.

To potvrdila aj počas svojej návštevy filmového festivalu v Ríme, ktorý sa začal minulú stredu a trvať bude až do konca tohto týždňa. Do hlavného mesta Talianska dorazila v spoločnosti svojej kamarátky Belly Thorne a fotografom sa ukázala v modrej športovej bunde, pod ktorou nemala oblečené vôbec nič.

Julia Fox (Zdroj: Profimedia)