Odvážna hviezda sa zahrala na kovbojku: Veľký klobúk, dlhý kabát a pod ním.. Úplne NAHÁ?!

PARÍŽ - Herečka Julia Fox je v našich končinách známa aj ako bývalka Kanyeho Westa. Dvojica tvorila pár len mesiac a hoci im vzťah nevyšiel, v jednom by si rozumeli - v bláznivom módnom vkuse. Aktuálne sa plavovláska objavila v jednej z parížskych reštaurácii oblečená ako kovbojka... Pod dlhým kabátom nemala NIČ?!

Zajtra je posledný deň prestížneho týždňa módy v Paríži. V metropole Francúzska sa tak ešte stále nachádzajú mnohé veľké hviezdy svetového šoubiznisu. Z mesta ešte stále neodchádza ani výstredná bývalka Kayneho Westa, herečka Julia Fox. Paparazzi ju nafotili cestou do vychytenej reštaurácie Costes.

A pri tejto príležitosti sa rozhodla obliecť do skutočne zaujímavého bieleho kompletu. Imidž kovbojky zaručoval veľký klobúk, ktorý doplnila dlhým kabátom a bielymi čižmami. V oblasti hrudníka mala akési strapce, ktoré prekrývali jej intímne miesta a tam dole - tam sa zahaľovala svojou čiernou kabelkou. Či bola pod kabátom nahá, nevedno... No rozhodne to tak pôsobilo!

