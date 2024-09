Slávna kráska oľutovala branie známeho lieku na chudnutie: Skončila v nemocnici… Ľuďom posiela jasný odkaz!

Lottie Moss (Zdroj: SITA)

Sestra legendárnej modelky podľa svojich slov podľahla trendu, ktorý využilo množstvo známych osobností zo sveta šoubiznisu. Moss totiž vo svojom podcaste Dream On povedala, že nebola spokojná so svojou váhou, kvôli čomu využila ponuku svojej kamarátky a začala užívať liek Ozempic, ktorého vedľajším účinkom je aj strata váhy.

„Pred pár mesiacmi som nebol spokojná s mojou váhou a moja kamarátka mi dala Ozempic. Nešla som však k doktorovi, ktorý by mi to predpísal, zmeral tlak, urobil vyšetrenia, ktoré potrebujete, keď začnete brať niečo ako Ozempic. Je to liek, ktorý môže byť nebezpečný," uviedla Moss.

Tá ďalej povedala, že počas užívania schudla zo 60 na 53 kilogramov a tento liek mal na ňu veľmi zlé účinky. „Keď som to brala, tak som si dávala množstvo, ktoré by mal užívať človek, ktorý má 100 kilogramov a viac. Bolo to najhoršie rozhodnutie, aké som urobila. Toto je varovanie pre všetkých, neberte ten liek, nestojí to za to," doplnil modelka, ktorú citoval Daily Mail.

Moss napokon skončila v nemocnici, pretože nebola schopná prijímať potravu ani tekutiny. Po príchode do nemocnice dostala záchvat, pretože bola veľmi dehydrovaná . Okrem toho povedala, že prežívala ďalšie vedľajšie účinky, ako bola zmena farby vlasov či zvracanie. Rovnako uviedla aj to, že by už tento liek nikdy neužila.

Lottie Moss (Zdroj: SITA)