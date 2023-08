Slávna modelka (25) prehovorila o závislosti na drogách: Život jej zachránila najlepšia kamarátka!

Lottie Moss (Zdroj: SITA)

Lottie sa preslávila ako mladšia sestra slávnej modelky Kate Moss. Ešte pred pár rokmi to vyzeralo tak, že sa vydá rovnakou cestou, avšak v súčasnosti sa venuje hlavne stránke pre dospelých s názvom OnlyFans.

Lottie Moss (Zdroj: profimedia.sk)

V roku 2020 verejne priznala, že bojuje so závislosťou na drogách, ktorá bola následkom depresii, s ktorými mala problém. V najnovšom rozhovore sa k tomuto obdobiu vrátila a ako prezradila, život jej zachránila najlepšia kamarátka.

„Keď sa pozriem na osobu, akou som v tom období bola, tak mi je to ľúto. Dostalo sa to do bodu, kedy mi moja najlepšia kamarátka povedala, že jej pohľad na mňa láme srdce a že potrebujem pomoc. Vďaka tomu som nastúpila na liečenie a to bolo presne to, čo som potrebovala," uviedla Moss pre The Sun.

So závislosťou na kokaíne jej pomohlo odborné zariadenie v Arizone, kam nastúpila počas februára minulého troka. Podľa jej slov bolo toto rozhodnutie tým najlepším, čo mohla pre svoje mentálne zdravie urobiť.