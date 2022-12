Slávna kráska bola ožratá a dala si potetovať TVÁR: Ehm... Trpko to oľutovala!

Lottie Moss chcela byť svojho času rovako slávnou a úspešnou modelkou ako jej staršia sestra Kate. Po niekoľkých spoluprácach sa však na modeling vykašľala a začala si zarábať na platforme Only Fans, kde zverejňuje pikantný obsah.

Sexi blondínka je však celkom aktívna aj na Tik-Toku, kde sa počas uplynulého víkendu pochválila, že jej pribudlo nové tetovanie. Na lícnej kosti priamo pod okom má zvečnený nápis Lover, t.j milenec. Zároveň priznala, že išlo o nepremyslený krok, ku ktorému došlo počas divokej noci.

Galéria fotiek (11) Zdroj: Tik Tok

„Nemám k tomu príliš čo povedať. Len toĺko, že som to nemusela robiť. Ale tak nevadí mi to, naučím sa to milovať, svrt sa to naučí milovať a napokon aj moja mama sa to naučí mať rada,” uviedla. Čo na takúto ozdobu tváre hovoríte?!

