Hviezda seriálu Hry o tróny prehovorila o boji s alkoholom: Kvôli problémom so závislosťou sa nenávidel!

Kit Harington (Zdroj: SITA)

Kit Harington si počas svojej kariéry zahral vo viacerých známych počinoch, avšak najväčšou úlohou bola pre neho postava Jona Snowa v obľúbenom seriáli Hry o tróny. Pred pár rokmi však zažil tvrdý pád, keď kvôli problémom s alkoholom musel podstúpiť liečenie.

Od roku 2019 však podľa svojich slov abstinuje a o tomto nešťastnom období prehovoril pre magazín GQ Hype. Harington povedal, že sa doslova nenávidel a že kvôli svojim problémom nedokázal byť hrdý na nič, čo v živote dosiahol.

„Predtým, než som začal abstinovať, som sa často pozeral do zrkadla a nadával som si. Nenávidel som sa. Opovrhoval som sám sebou a nebol som hrdý na nič, čo som dokázal. Fakt, že som hrdý na to, že už nepijem, je znak, že som už úplne iný človek. Bolo šťastím, že sa mi s alkoholom podarilo skoncovať predtým, než sa mi narodili deti, pretože by bolo emočne a fyzicky nemožné prestať. Možno mám pred sebou to, že do toho znova spadnem, ale dúfam, že sa to nestane. Myslím si, že tým, že o tom hovorím, sa vlastne chránim," povedal herec.

