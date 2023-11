SMUTNÁ SPRÁVA krátko pred sviatkami: Zomrel spevák legendárneho vianočného hitu!

(Zdroj: pixabay)

DUBLIN - Írsky spevák Shane MacGowan sa počas svojho pôsobenia v kapele The Pogues preslávil viacerými hitmi, spomedzi ktorých si najviac fanúšikov našla vianočná pieseň Fairytale of New York. V poslednej dobe však bol jeho zdravotný stav veľmi vážny a počas dnešného dňa jeho manželka informovala, že tento svet navždy opustil.