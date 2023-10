Smrť zmarila Perrymu (†54) všetky plány: Užíval si to len pár mesiacov a... Veľmi sa tešil na dieťa!

Matthew Perry (Zdroj: profimedia.sk)

LOS ANGELES - Správa o tom, že Matthew Perry náhle zomrel, zasiahla mnohých. Po rokoch boja so svojimi démonmi totiž slávny herec viedol v súčasnosti relatívne pokojný život a podľa všetkého dokonca túžil po rodine.

Matthew Perry otvorene hovoril o svojich problémoch a démonoch. Znie to priam šokujúco, avšak počas svojho života utratil za návykové látky zhruba 9 miliónov dolárov. Na odvykačke bol podľa vlastných slov celkovo 15-krát a absolvoval viaceré vážne zákroky.

Minulý rok mu zhruba v tomto období vyšli memoáre s názvom Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, v ktorých sa rozhodol pred svetom odkryť všetky svoje tajomstvá. A všetko nasvedčuje tomu, že v uplynulých mesiacoch si žil relatívne pokojným životom.

Len v máji tohto rok si Perry kúpil nové luxusné sídlo, ktoré malo byť pre neho akousi oázou pokoja. Dom sa nachádza v pokojnej časti mesta, má tri spálne, štyri kúpeľne, bazén, vírivku a maximálny komfort. Žiaľ, herec ani len netušil, že si tento luxus príliš neužije. V sobotu ho totiž našli bez známok života práve v spomínanej vírivke.

Herec mal za sebou viacero nevydarených vzťahov. Randil napríklad s Juliou Roberts, či Lizzy Caplan. Podľa vlastných slov ukončil vzťahy vždy on, lebo sa bál, že ho tie ženy sklamú. Na lásku však nezanevrel. A ako v jednom z rozhovorov prezradil, zvíťazil aj nad týmto svojim strachom. „Už ma to viac neovláda a je to trošku iné. Cítim sa oveľa sebavedomejšie a nebojím sa viac lásky,” uviedol pre People.

Po tom, čo sa mu podarilo vyhrať nad závislosťami, túžil po normálnom vzťahu so ženou, s ktorou by mohol zdieľať svoj život. Jednou z jeho podmienok bolo to, že chcel, aby jeho partnerka bola samostatná a nešlo jej len o jeho peniaze.

Slávny herec sa nebránil ani myšlienke stať sa otcom. „Myslím si, že by to bolo skvelé. Som o tom presvedčený. Keď som vyrastal, bolo okolo mňa veľa detí. Neviem sa už toho dočkať,” uviedol Perry, ktorému žiaľ už tejto radosti nebolo dopriané.