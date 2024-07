Slávny herec (64) sa 4-krát oženil: Zobral si vdovu po jeho legendárnom kolegovi!

(Zdroj: pixabay.com)

John Schneider sa počas svojej kariéry preslávil vo viacerých známych počinoch, ako sú napríklad filmy To Die For a Vidláci v Hollywoode či seriály The Dukes of Hazzard alebo Smallville. V minulosti bol 3-krát ženatý, avšak jeho posledný vzťah skončil veľkou tragédiou. Manželka Alicia totiž minulý rok vo februári zomrela po tom, ako bojovala s rakovinou prsníka.

Slávny herec však opäť našiel lásku. Jeho novou priateľkou je vdova po zosnulom legendárnom hercovi Paulovi Sorvinovi, ktorý zomrel v roku 2022. Dvojica dokonca podľa najnovších informácií magazínu TMZ spečatila svoj vzťah svadbou, ktorá bola na programe v utorok v Las Vegas. Pre umelca je to už 4. manželstvo.

John Schneider, Dee Dee Sorvino (Zdroj: Profimedia)