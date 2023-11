Brenda z Beverly Hills 90210 je ZDRVENÁ: Rakovina sa OPÄŤ rozšírila... Nechcem zomrieť!

Shannen Doherty (Zdroj: Instagram S.H.)

Shannen Doherty o svojom boji s chorobou otvorene porozprávala magazínu People. „Neskončila som so životom. S milovaním som neskončila. S tvorbou som neskončila. Ešte som neskončila s nádejou meniť veci k lepšiemu,“ povedala v úvode herečka. „Jednoducho nie - neskončila som,“ dodala s tým, že sa chce zamerať na svoju budúcnosť.

A to aj napriek tomu, že jej lekári len nedávno oznámili ďalšiu zdrvujúcu správu. Rakovina prsníka vo štvrtom štádiu sa jej po mozgu rozšírila aj do kostí. Napriek tomu sa k náročnej situácii stavia s odhodlaním. „Nechcem zomrieť!“ Doherty aktuálne dúfa, že sa dostane do klinického skúšania a bude môcť vyskúšať nové liečby rakoviny. No a okrem toho sa plánuje sústrediť na prácu.

Chce totiž dokázať, že aj takto chorí ľudia dokážu ďalej budovať svoju kariéru. „Ľudia predpokladajú, že to znamená, že nemôžete chodiť, nemôžete jesť, nemôžete pracovať,“ vyjadrila sa Shannen. „Sme živí a máme taký odlišný pohľad na život. Sme ľudia, ktorí chcú pracovať, prijať život a neustále napredovať.“

(Zdroj: Instagram S.D.)

Verí tiež, že jej najväčšia spomienka ešte len príde. „Viem, že to znie gýčovo a bláznivo, ale všetko si viac uvedomuješ a cítiš sa tak požehnaný. My sme ľudia, ktorí chcú pracovať najviac, pretože sme tak vďační za každú sekundu, každú hodinu, každý deň, keď sme tu,“ dodala.

Shannen Doherty prvýkrát s rakovinou bojovala v roku 2015. Aj vtedy išlo o prsník. Herečka preto podstúpila mastektómiu, následne chemoterapiu a ožarovanie. V apríli 2017 Shannen oznámila, že sa dostala do remisie. O dva roky sa však zákerná choroba v plnej sile vrátila. Lekári jej oznámili, že je vo štvrtom, metastatickom štádiu rakoviny.