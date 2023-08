SMRŤ chlapca (†56) z filmu Čeľuste 2: Zabil ho agresívny NÁDOR na mozgu!

Marc Gilpin sa do povedomia verejnosti dostal vďaka filmu Čeľuste 2. (Zdroj: 1975 Universal Pictures)

DALLAS - Filmových fanúšikov dnes zarmútila mimoriadne smutná správa. Vo veku 56 rokov zomrel herec Marc Gilpin, ktorý sa do povedomia verejnosti dostal vďaka pokračovaniu filmu Čeľuste. Zabil ho jeden z najagresívnejších nádorov na mozgu!

Informáciu pre The Hollywood Reporter potvrdila hercova staršia sestra, Peri Gipin, ktorá s preslávila úlohou Roz Doyle v sitkome Frasier. Marc podľahol glioblastomu, čo je jeden z najagresívnejších nádorov mozgu. Rakovinu mu lekári prvýkrát diagnostikovali v máji 2022, objavili mu rovno dva nádory, z toho jeden v centrálnej časti, takže ho nebolo možné odoperovať.

(Zdroj: 1975 Universal Pictures)

Vážne zdravotné problémy hercovu rodinu doviedli na finančné dno - prišiel o prácu a s tým aj o zdravotné poistenie. Jeho manželka pracovala ako učiteľka na základnej škole a jej príjem na ich potreby skrátka nestačil. Navyše čas strávený v práci musela kvôli starostlivosti o manžela obmedziť, rodina si preto na stránke GoFundMe založila profil, kde ich mohli finančne podporiť.

Marc Gilpin sa do povedomia verejnosti zapísal vďaka pokračovaniu filmu Čeľuste, kde stvárnil syna šéfa miestnej polície, Seana Brodyho. V tom čase mal herec len 11 rokov. Po tejto skúsenosti vystriedal ešte niekoľko menších úloh, no na konci 80. rokov filmový priemysel úplne opustil. Samoštúdiom sa vypracoval na softwérového inžiniéra a pôsobil v IT sektore.