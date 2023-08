Zemetrasenie na európskom trhu! Čo nás čaká, ak sa Nemecko vzdá áut: Veľa naznačuje budúcnosť Volkswagenu

(Zdroj: TASR/Melissa Erichsen/dpa)

„Horí nám strecha,“ boli slová, ktorými prezentoval začínajúce problémy Thomas Schäfer, šéf koncernu svojmu manažérskemu tímu. Vysoké náklady, klesajúci dopyt a rastúca konkurencia. To sú problémy, s ktorými sa aktuálne musia popasovať. Použil tak vetu, ktorá naposledy odznela z úst Stephana Elopa, ktorý spoločnosť Nokia prirovnal k „horiacej platforme“. V prípade Nokie nepomohlo ani skoré varovanie a o niekoľko rokov bola predaná spoločnosti Microsoft za 7,17 miliardy dolárov.

Čo by na to povedali anglickí džentlmeni? Zo známeho Slováka je vraj "sir"! (Zdroj: RTVS)

Denník Economist sa zaoberal s myšlienkou, čo by sa stalo, ak by koncern Volkswagen postihol rovnaký osud a aký vplyv by to malo na európsku ekonomiku. Hoci tržby koncernu Volkswagen v prvej polovici roku 2023 vzrástli o 18 percent na 156 miliárd eur, zástupcovia nemeckého priemyslu vyjadrili obavy nad budúcnosťou s klesajúcim indexom podnikateľskej dôvery. Index podnikateľskej dôvery skúmaný inštitútom Ifo totižto klesol už tretí mesiac po sebe. Nemecko začína predbiehať Čína s rastúcim predajom automobilov v Európe. V minulom roku Čína po prvý raz vyviezla viac áut ako Nemecko. Napríklad vo Švédsku sa najpredávanejším elektromobilom stal športovo-úžitkový voz (SUV) Atto 3, automobil čínskej automobilky BYD. Zákazníci si kúpili 721 týchto crossoverov, čo podľa údajov automobilového združenia Mobility Sweden prekonalo predaj vozidiel ID4, informovala agentúra Bloomberg.

Na tento problém poukázali aj vo Wolfsburgu, v sídle koncernu, kde evidujú pokles objednávok elektromobilov v závislosti od značky o 30 až 70 percent. Ak by mala potenciálne zaniknúť alebo klesnúť výroba automobilov, dotýkalo by sa to takmer 900 tisíc ľudí, ktoré pre koncern pracujú priamo alebo cez sieť dodávateľov. Pritom tri štvrtiny osobných áut patriacich do koncernu Volkswagen sa vyrába v zahraničí, vrátane Slovenskej republiky. Minulý rok továrne opustilo iba 3,5 milióna vozidiel, čo predstavuje objem, ktorý možno porovnať s predajom v polovici 70. rokov.

Niektorí odborníci sa obávajú skutočnosti, že ak Volkswagen nezvládne svoju transformáciu, môže ho v blízkej budúcnosti nahradiť Tesla, ktorá oznámila, že rozšíri svoj závod neďaleko Berlína. Istým zostáva fakt, že nemecký priemysel sa potáca v útlme a index nákupných manažérov (PMI) ukázal, že pokles v spracovateľskom priemysle sa v júli prehĺbil. Wolfgang Schroeder, spolupracovník Berlínskeho strediska sociálneho výskumu uviedol, že hoci by zánik nemeckého automobilového priemyslu mohol znamenať „obrovský ekonomický kráter“, je možné, že by vzniklo viac priestoru pre iné alternatívy. Mohlo by sa tak viac peňazí a dotácií ujsť startupom a možno viac študentov by sa rozhodlo pre informatiku skôr ako pre strojárstvo.