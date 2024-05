Ľudia sú presvedčení, že červené kufre sa nakladajú do lietadla ako prvé: Bizarný dôvod! Takáto je pravda

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - Virálne video na TikToku priviedlo viac ako 75 miliónov divákov k presvedčeniu, že červená batožina sa do nákladného priestoru nakladá ako prvá. Údajne je to kvôli pútavej farbe, ktorá je viditeľná v tme batožinového priestoru lietadla – ale je to pravda?