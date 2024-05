Švihák Jozef Vajda má v 68-ke vysekané telo: Odhalil, čo pre seba robí už 40 rokov!

Jozef Vajda (Zdroj: Ján Zemiar)

Festival zábavy - Piešťanské zábaly sľubuje nezabudnuteľný zážitok plný humoru a smiechu pre celú rodinu: „My divadelníci chceme roznášať dobrú náladu a pohodu", vysvetľuje Jozef Vajda dôvod, prečo sa pustil do tohto náročného projektu a prezrádza aj dôvod, prečo sa ako prezident festivalu rozhodol usporiadať ho práve v Piešťanoch. „Piešťany sú blízke môjmu srdcu. Môj život je s nimi úzko spätý. Narodila sa mi tu dcéra a ja som sa tu oženil. Mám pocit, že toto miesto, toto mesto, si takýto festival zaslúži. Navyše si myslím, že Piešťany milujú všetci.“

Počas festivalu sa v Piešťanoch vystrieda vyše 60 známych hercov a herečiek, ktorí odohrajú viac ako 40 predstaven na desiatich pódiách. V dvoch z nich si zahrá aj samotný Jozef Vajda. Keďže však ide vyslovene o komédie, vyvstala otázka, či máme toľko zábavy na Slovensku: "Na prvý ročník zatiaľ dosť, uvidíme, čo bude druhý ročník a ďalšie, lebo to chceme robiť dlhodobo...", nádejá sa Vajda. Zábavy teda bude dosť, Jožko však využíva aj tie piešťanské zábaly. "Veľmi pravidelne chodím do Piešťanských kúpeľov, 40 rokov... využívam to a veľmi veľmi mi to pomáha". A priznal aj to, kde berie energiu a entuziazmus. Ak si pozriete video, budete si brať z herca príklad aj vy.

