Nový vietnamský prezident: Bol zapletený do prípadu únosu z Nemecka cez Slovensko

To Lam je novým vietnamským prezidentom. (Zdroj: SITA/Nghia Duc/National Assembly via AP)

HANOJ - Vietnam má už tretíkrát za tri roky nového prezidenta. Nový muž sa volá To Lam – a ani Nemecko a Slovensko mu nie je cudzie. Údajne to bol on, kto nariadil únos vietnamského občana z Berlína. Jednou z krajín, cez ktorú únos prebiehal, bolo aj Slovensko.