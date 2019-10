Známy herec vyvetral manželku: Láska kašle na rozdiely!

NEW YORK - V stredu večer sa konala premiéra dokumentu s názvom Very Ralph. Počin mapuje úspechy a život známeho módneho návrhára Ralpha Lorena (80). Okrem neho sa slávnostného premietania zúčastnili aj iné celebity. Medzi nimi napríklad herec Michael J. Fox (58), ktorému robila garde jeho o polovicu hlavy vyššia manželka.

Michael J. Fox je verejnosti známy napríklad vďaka seriálom Všetci starostovi muži, Dobrá manželka, Kauzy z Bostonu alebo filmom Návrat do budúcnosti, Mars útočí, či Doktor Hollywood. Práve počas nakrúcania posledného spomínaného počinu si herec všimol, že sa mu trasie malíček. Stalo sa tak v roku 1991 a hoci lekári spočiatku hovorili, že ide len o bežnú nervozitu, neskôr vyšlo najavo, že dôvod je oveľa vážnejší. Mladému hercovi bola diagnostikovaná Parkinsonova choroba.

Za zmienku stojí, že Michael je jedným zo štyroch členov štábu seriálu Leo and Me, ktorých zasiahla táto choroba pred dovŕšením 40. narodenín. Predpokladá sa, že zrejme počas nakrúcania prišli do styku s nejakou látkou, ktorá mala vplyv na ich zdravie.

Šok a sklamanie utápal herec v alkohole. S pitím našťastie sekol a na prelome milénia založil nadáciu zameranú na výskum a liečbu Parkinsonovej choroby. Treba dodať, že Michael J. Fox je herecky stále aktívny.

Nepochybne veľkou oporou mu je jeho manželka Tracy, s ktorou má štyri deti. Dvojica sa ruka v ruke ukázala na premiére dokumentárneho filmu z dielne HBO - Very Ralph. Hercova sympatická žena si obliekla čierne šaty, ku ktorým si dala topánky na podpätkoch. Vďaka tomu bola viditeľne vyššia ako jej manžel.

A hoci by sa mnohí jedinci takýmto rozdielom zaoberali, spomínaný pár nie je ten prípad. Napokon, ich láska ustála aj oveľa horšie veci ako takúto malichernosť...

