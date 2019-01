Herečka na červenom koberci potrápila prsia: Takto jej kypeli z výstrihu!

Písal sa rok 2009, keď sa niekdajšia modelka a speváčka Jackie Cruz dala dokopy s Khloé a Kourtney Kardashian v rámci ich vlastnej reality šou. Do povedmia verejnosti sa dostala aj vďaka účinkovaniu v obľúbenom seriáli Orange Is The New Black.

Tmavovláska nepatrí medzi hanblivky a v spoločnosti už neraz vyvetrala svoje vnady v odvážnom outfite. Jeden taký si obliekla aj na premiéru filmu Miss Bala, ktorá sa konala v týchto dňoch. Jackie pútala pozornosť najmä natlačeným prsníkom, ktorý chvíľkami pôsobil dojmom, že jej z výstrihu vypadne. Našťastie, herečka sa trapasu vyhla...

Zdroj: profimedia.sk

