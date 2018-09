Známa herečka má v posteli tohto sexi zajačika: Chudák! Pozrite, čo mu robí na verejnosti!

Kate Beckinsale

LOS ANGELES - Nepriznáva sa k nemu! Herečka Kate Beckinsale síce má 45 rokov, no je to poriadna šupa. Na svoj vek vyzerá oveľa mladšie a sexepílu má na rozdávanie. Nečudo, že sa jej podarilo zbaliť o 22 rokov mladšieho fešáka Matta Rife, ktorý sa živí ako stand up komik. Pri pohľade na to, ako sa k nemu jeho staršia milenka správa, vám však do smiechu vôbec nebude.