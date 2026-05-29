Známy moderátor šokoval: Bez peňazí, kamarátov a .... Čo za TOUTO stratou stálo?

BRATISLAVA - Známy moderátor Gregor Mareš sa podelil o pomerne emotívne a netradičné vyjadrenie, v ktorom sa vrátil k náročnejšiemu obdobiu svojho života. Vo svojich slovách spomína viacero zmien, ktoré ho podľa jeho vlastných slov výrazne ovplyvnili.
Gregor Mareš patrí medzi známe televízne tváre, ktoré diváci poznajú najmä z moderovania vedomostnej relácie DUEL. V televízii sa dlhodobo venuje moderovaniu a patrí medzi stabilné mená v tomto formáte. Okrem toho sa objavuje aj na sociálnych sieťach, kde zdieľa svoje názory a pohľady na aktuálne témy.
Vo svojom vyjadrení sa následne obrátil na ľudí s rôznymi, často kontroverznými názormi, ktorým adresoval netradičné poďakovanie. „Chcel by som sa teraz na tomto mieste poďakovať všetkým popieračom guľatosti Zeme, odmietačom vakcín, pochybovačom o všetkom, hejterom… a teraz to myslím naozaj úprimne,“ uviedol.
Následne sa vrátil k obdobiu pandémie COVID-19, ktoré podľa jeho slov výrazne poznačilo jeho život. „Počas corony som prišiel o veľa peňazí, o nervy, o niektorých kamarátov,“ povedal. Zároveň však dodal, že toto obdobie mu prinieslo aj nový pohľad na viacero oblastí a posunulo ho ďalej. „Získal som množstvo informácií z chémie, fyziky, biológie, sociológie, psychológie a snažím sa ísť vo všetkom viac do hĺbky,“ vysvetlil. Na záver svojho vyjadrenia poďakoval aj kritikom, ktorí ho podľa jeho slov motivovali. „Nebyť vás, ja som oveľa, oveľa lenivejší. Ďakujem vám zo srdca,“ uzavrel.
