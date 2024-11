(Zdroj: Vlado Anjel)

Soňa a Zuzana Norisové sa asi najviac preslávili vo filmovom muzikáli Rebelové z roku 2001. Odvtedy prešlo veľa času a videli sme ich v mnohých ďalších filmoch či seriáloch. Obidve sestry prijali pozvanie do relácie Sieň slávy, pretože so Stanom Štepkom majú veľmi blízky vzťah. Soňa totiž istý čas hrala v Radošinskom naivnom divadle, ku ktorému ju viažu tie najkrajšie spomienky. „Stanko nám písal na telo role, čo je pre herečku úžasné… a mala som to šťastie, že videl vo mne komediálny talent“, pochvaľuje si herečka, ktorá si tento rozmer užila naplno len v tomto divadle. Priznala, že zo začiatku sa ho trošku bála, ale veľmi rýchlo to prešlo nielen do profesionálneho ale aj priateľského vzťahu. „Dosť rýchlo si so mnou potykal“, teší sa a o Štepkovi hovorí v samých superlatívoch, ktoré v texte uvedieme jedinou vetou: „Je to náš divadelný tata.“

Vo videu sa však dozviete aj to, že Soňa je tiež iba človek. S plusmi aj mínusmi. „Som dochvíľna po mojom ockovi, toto má po ňom, ale ja som skôr zábudlivá a roztržitá, raz sa stalo, že som zabudla, že mám predstavenie…“ a veselo si sedela v kaviarničke. Čo nasledovalo potom, sa dozviete vo videu, ale určite nezabudnite sledovať reláciu Sieň slávy vo štvrtok o 20.30 na Jednotke.

Takýto EXTRÉM zažila len raz: Soňa Norisová zabudla na… PREBOHA! (Zdroj: STVR)