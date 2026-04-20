Zásah v Nitre: Kriminalisti zaistili automat na nebezpečné psychoaktívne látky

NITRA - Kriminalisti zaistili samoobslužný predajný automat, ktorý sa nachádzal na Mostnej ulici v Nitre vo verejne prístupnej prenajatej miestnosti. Ako na sociálnej sieti informovala polícia, nachádzali sa v ňom psychoaktívne látky.
Predávaný tovar obsahoval látku podobnú THC s označením TH4C, THP420, 10-OH-HHC, 4-HP-THC. „Tie sú považované za nové syntetické psychoaktívne látky. Dokážu nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka, jeho ovládacie a rozpoznávacie schopnosti a predstavujú ohrozenie verejného zdravia,“ skonštatovala polícia.
Vyšetrovateľ Policajného zboru už vo veci začal trestné stíhanie pre zločin šírenia toxikománie. „Keďže boli tieto látky voľne predajné, vyzývame predovšetkým rodičov, aby zvýšili pozornosť a uistili sa, že ich deti takýmito látkami nedisponujú,“ doplnila polícia.