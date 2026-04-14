FOTO Petra Polnišová v Let's Dance opitá smiechom: Chýbalo málo a skončí na zemi!

BRATISLAVA – V hľadisku šou Let's Dance bolo poriadne veselo! Herečka Petra Polnišová sa počas nedeľného prenosu tak zabávala, až to miestami vyzeralo, že každú chvíľu padne zo stoličky medzi ostatných hostí.
Polnišová veľmi dobre pozná šou aj z druhej strany. Ešte pred dvomi týždňami totiž sama bojovala na tanečnom parkete. V 4. kole sa ale s Let's Dance musela definitívne rozlúčiť. A hoci jej cesta súťažou skončila skôr, vypadnutie niesla s nadhľadom a bez zbytočnej drámy. „Na to, že som 17 rokov netancovala vôbec, sme sa dostali ďaleko. Prijímam život a všetky jeho výzvy s pokorou. Je to len šou a my ideme ďalej… a ja sa konečne vyspím,“ povedala vtedy s humorom, čím jasne ukázala, že si z toho ťažkú hlavu nerobí.
O to viac si teraz užíva úlohu diváčky. Na nedeľné priame prenosy sa pravidelne vracia a zdá sa, že v hľadisku sa baví ešte viac než na samotnom parkete. A presne to bolo vidieť aj v 6. kole. Jej reakcie na dianie na parkete a v zákulisí boli natoľko živé a spontánne,až mal človekk pocit, že ju bude nutné čochvíľa zbierať zo zeme. Najviac ju pobavili vtipné situácie, o ktoré sa postarali speváčka Eva Máziková a herec Ján Koleník. Ich vystúpenie rozprúdilo atmosféru v celej Inchebe a prenieslo sa aj do hľadiska, kde sa smiechom rozhodne nešetrilo.
Polnišová si večer užívala v spoločnosti tanečnice Natálie Glosíkovej, moderátorky Jany Hospodárovej a herca Vladimíra Kobielskeho s manželkou. Práve v tejto skupinke panovala počas večera výborná nálada, ktorá sa niesla celým prenosom. Hoci už Petra na parkete nesúťaží, Let's Dance si vie naplno vychutnať aj ako diváčka.
