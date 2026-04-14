To kde sme?! VIDEO Krádež v centre Bratislavy: Majiteľka obchodu volala na políciu, dispečerka ju mala vysmiať

BRATISLAVA - Nakráčali do predajne, rozdelili si úlohy a za bieleho dňa vyšli po pár minútach na ulicu aj s bohatým lupom, ako by sa nič nedialo. Majiteľka obľúbenej predajne v Bratislave zverejnila video, v ktorom opísal krádež v jej predajni ako aj následný šokujúci prístup polície a poisťovne.

„Pred pár dňami nám vykradli prevádzku. Normálne počas otváracích hodín, úplne bez hanby a nepomohla nám ani polícia, ani poisťovňa,“ opísala vo videu, ktoré zverejnila na sociálnej sieti Instagram majiteľka obchodu Concept Story Barbora Yurkovič.

Podľa jej slov vstúpili do predajne tri osoby, pričom jedna z nich sa tvárila, že k skupine nepatrí. Zrejme nešlo o ich prvú takúto "akciu". Majiteľka sa domnieva, že postup mali nacvičený, jej kolegyňu predavačku zahnali „do kúta“, zamestnávali ju otázkami a úlohami a stavali sa jej do cesty tak, aby nemohla nič urobiť. „Jeden páchateľ vstúpil do predajne skôr a tváril sa, že chce kúpiť malý darček pre priateľku. Dvaja ďalší, muž a žena, hrali pár. Na záznamoch vidno, ako si poukazovali, kde sú kamery a čo chcú zobrať. Keď bola predavačka pri jednom, ďalší kradol a tretí zakrýval výhľad,“ opísala správanie zlodejov. 

Sama v čase krádeže v predajni nebola, no nachádzala sa blízko. Keď jej zavolala kolegyňa, že zrejme u nich boli zlodeji, vybrala sa k obchodu. Po ceste však na nich sama narazila. Podľa jej slov ju spozorovali a skryli sa do inej prevádzky, kde znova skúšali kradnúť.

To už Barbora Yurkovič ontaktovala políciu. Mužom zákona opísala, čo sa stalo, a aj to, kde sa nachádzajú páchatelia. Dispečerka ju však mala odmietnuť s tým, že pokiaľ nemá dôkazy, policajti neprídu. Nepomohlo jej ani apelovanie na to, že strácajú čas. Uviedla tiež, že kým príde hliadka, bude mať záznam z krádeže na telefóne. Dispečerka jej však mala opakovať, že musí mať už dôkaz a pokiaľ ho nemá, hliadka nepríde. Miestami sa jej mala až vysmievať. „Príde mi to ako nonses, že vám polícia pošle hliadku až vtedy, keď si zaobstaráte dôkaz, ktorý musíte predložiť. Nie je to predsa práca polície?“ pýta sa. 

Po neúspešnom telefonáte tak podnikla iné kroky. Medzitým sa jej manželovi podarilo na kamerovom zázname nájsť skupinku zlodejov z predajne a tak mala "dôkaz" konečne k dispozícii. Na políciu tak zavolala znova. Zdvihol jej už iný príslušník, no policajtka, s ktorou hovorila prvý raz, sa mala smiať v pozadí. Na druhý pokus jej už polícia poslala hliadku, ktorá dorazila o 13 minút.

Kým hliadka prišla, majiteľka obchodu zlodejov konfrontovala. Jednu z podozrivých odchytila vo dverách, v taške mala mať na vrchu ešte stále produkty ukradnuté z jej predajne. „Riešili sme to tam hádam 10 minút, nejaké veci sa mi podarili od nej dostať späť, ale keď som trvala na tom, že to asi nie je všetko, začala byť agresívna, muž zavelil na útek a začali bežať," opísala. Polícia podľa jej slov dorazila niekoľko minút po tomto celom.

Vypýtali si od nej kamerové záznamy, opis podozrivých a údaje. Policajti podľa nej odchádzali s tým, že sa idú pozrieť po meste, či ich náhodou neuvidia. Majiteľka je však presvedčená, že ak by prišli skôr, zlodejov by sa podarilo zadržať. "Od môjho prvého telefonátu ubehlo 20 minút, kým prišli. Po tom prvom telefonáte som do 30 sekúnd mala video na mobile, presne ako som im hovorila,“ povedala. Jej predajňa je pritom v centre len jednu ulicu od policajnej stanice. 

Ona sama sa po odchode polície rozhodla obehať záložne, keďže predpokladala, že ukradnutý tovar skončí u nich. Suma ukradnutých vecí, medzi ktorými sú aj dizajnérske šperky, je podľa nej taká vysoká, že bude čin klasifikovaný ako krádež s tým, že je pravdepodobné, že páchatelia "pôjdu sedieť". Nečaká, že k ukradnutým veciam sa im ešte podarí dostať. 

Neskôr sa ukázalo, že v prípade páchateľov ide o "známu firmu", ktorá podobným spôsobom funguje už dlho. „Po zdieľaní videa sa nám ozvalo mnoho prevádzok, kde boli kradnúť tiež. Je na nich podaných viacero trestných oznámení,“ tvrdí. 

Stroskotala aj nádej na finančnú kompenzáciu. „Poisťovňa to zamietla, pretože nebola prekonaná fyzická prekážka,“ vysvetlila s tým, že nedošlo k vlámaniu, to znamená, že nebolo rozbité sklo či vylomené dvere. 

"Okolnosti uvedeného prípadu vyšetrujú policajti kriminálnej polície okresného riaditeľstva
Policajného zboru v Bratislave I. postup prijatia oznámenia v uvedenom prípade v súčasnosti
preveruje odbor kontroly Prezídia Policajného zboru," uviedol hovorca KR PZ v Bratislave Michal Szeiff.

Chlapec prebehol cez priecestie so spustenými závorami, o pár sekúnd prešiel vlak
