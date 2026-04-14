MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj varuje Európu: Ukrajina kľúčom k bezpečnosti, Rusko čelí obvineniam z vojnových zločinov

KYJEV - Ukrajinská spravodajská služba SBU dnes obvinila v neprítomnosti ruského generála Denisa Barila z podielu na mučení dedinčanov v dedine Jahidne v Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny. V prvých týždňoch invázie na Ukrajinu ruskí okupanti nahnali 380 civilistov do sklepenia miestnej školy, kde boli po 27 dní väznení takmer bez jedla alebo vody, pripomína server The Kyiv Independent. Desať ľudí počas utrpenia zomrelo a ďalších sedem okupantov zabili. Situáciu sledujeme online.
6:15 Ukrajina sa zjednotí s európskym bezpečnostným systémom – alebo sa Európa stane súčasťou Ruska, hovorí Zelenskyj. Prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom prejave 13. apríla ocenil ukrajinský obranný priemysel a jeho význam pre európsku bezpečnosť.
Civilisti v Jahidne boli väznení a mučení pod vedením generála Barila, uviedla dnes SBU. Medzi ľuďmi zatvorenými v pivnici bolo takmer 80 detí, z ktorých najmladšiemu bolo iba šesť týždňov. Barilo velil ruskej 55. samostatnej motostreleckej brigáde 41. kombinovanej armády Centrálneho vojenského okruhu. Táto jednotka sa podieľala na okupácii Jahidna v marci 2022, v prvých dňoch totálnej ruskej invázie.
Ruskí vojaci použili dedinčanov ako ľudský štít pre svoju základňu v horných poschodiach školy. Zajatí civilisti boli držaní v nehygienických podmienkach bez prístupu k lekárskej starostlivosti, vetraniu, osvetleniu alebo zdravotníckemu materiálu. Priestor bol obmedzený na menej ako pol metra štvorcového na osobu, píše The Kyiv Independent.
V spolupráci s prokuratúrou v Černihivskej oblasti zhromaždila SBU dôkazy proti Barilovi a v neprítomnosti ho obvinila na základe ustanovení o porušení zákonov a zvyklostí vojny. "Vykonávame komplexné opatrenia na jeho nájdenie a potrestanie," uviedla dnes SBU.
Už v marci 2024 černihivský okresný súd v neprítomnosti odsúdil 15 ruských vojakov za vojnové zločiny proti obyvateľom Jahidna. Ukrajinské vojská dedinu na konci marca 2022 oslobodili a prepustili dedinčanov uväznených v pivnici. O štyri roky neskôr bola pivnica premenená na pamätník, kde si návštevníci môžu pozrieť dôkazy ruských vojnových zločinov.