Životný krok Weiterovej dcéry: Získala občianstvo... Už je z nej AMERIČANKA!

(Zdroj: Instagram NW)

„Som americká občianka. Áno, ukončila som ďalšiu etapu môjho života. Trvalo to skoro 9 rokov - získať si reputáciu, platiť dane, kúpiť nehnuteľnosť, získať vzdelanie, titul, rozbehnúť dva biznisy. Utratiť tisícky dolárov na právnikov, získať migračné povolenia, poistenie a dokonca nedostať ani pokutu za parkovanie. Ale podarilo sa," oznámila nadšená Nikola prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti Instagram.

Podľa toho, čo všetko vymenovala, je zrejmé, že ju to stálo obrovské množstvo úsilia a času, A že to vôbec nebolo jednoduché. Ona to však zvládla a teraz sa jej bude konečne lepšie spávať. „Keď sa narodíš v tejto krajine a povieš mi, že sa "nedá", štekáš na nesprávny strom. Ale teraz seriózne. Som super vďačná a šťastná. Prevažne sa cítim, že mám späť moju slobodu a môžem znova roztiahnuť krídla," vyjadrila sa Weiterová, ktorá priznala, že počas doterajšieho života v Amerike neraz prežívala veľký stres.

„Iba imigranti vedia pochopiť ten stres a obavy s ktorými musíme žiť po mnohé roky. Bez toho, že by sme vedeli, či život, ktorý si budujeme, bude náš navždy alebo iba na určitý čas. Neprespané noci predtým, ako ideme odcestovať preč z krajiny a ísť na letisko s nervozitou v žalúdku. Všetko toto konečne skončilo a teraz si konečne môžem užívať "zem slobody"," dodala Nikola, pre ktorú týmto začala úplne nová a oveľa pokojnejšia etapa života.

