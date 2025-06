Návrat OBĽÚBENEJ ŠOU: Prevzala ju konkurenčná Jojka... Známy je TERMÍN štartu, aj MENÁ kapitánov!

(Zdroj: TV JOJ)

Reč je o šou Dobre vedieť, ktorú Markíza na svoje obrazovky uviedla v roku 2016. Odvtedy tvorila stabilnú súčasť večerného programu do konca jarnej sezóny 2019. No ďalšie tri roky ju vysielala už iba na jar a posledné tri roky modro-žltá televízia nové časti nenatáčala a do vysielania vyťahovala už iba reprízy...

(Zdroj: TV MARKÍZA)

Aktuálne však šou hlási svoj veľkolepý návrat. No prekvapivo nie na Markíze, ale u konkurenčnej Jojky. Navyše televízia s návratom avizovala aj niekoľko zmien. Ako však informovala TV Joj, na Kolibe sa rozhodli ponechať pôvodného moderátora a na spoluprácu oslovili Rasťa Sokola. A na svojom mieste by mal zostať aj Vedátor Karol, teda komik Sami Trnka.

Otázkou však bolo, kto zaujme pozície kapitánov. Portál Novinky.sk získal informáciu, že sa uvažuje aj o ženskej kapitánke. No a tieto správy sa potvrdili. Po Jurajovi Kemkovi, Robovi Jakabovi a Vladimírovi Kobielskom si post kapitána vyskúšajú herci Zuzana Kubovčíková Šebová a Juraj Loj.

A šušká sa aj o termíne štartu Dobre vedieť. Jojka aktuálne šou intenzívne nakrúca a podľa informácií Mediaboom, s vedomostnou reláciou počíta už v jesennej vysielacej štruktúre s tým, že by mohla odštartovať už od septembra.