KRITIKA od diváčok na adresu Emy Fajnor: NEVIEŠ sa obliekať... Vyzeráš ako domovníčka!

Porotkyňa z Nákupných maniačok Ema Fajnor (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Ako sa hovorí 100 ľudí, 100 chutí. Platí to aj v tomto prípade. Istej časti diváčok sa totiž nepáči stajling módnej porotkyne Emy Fajnor. Podla nich vyzerá vo svojich outfitoch ako domovníčka!

Ema Fajnor sa do povedomia širšej verejnosti dostala vtedy, keď ju televízia Joj obsadila do roly módnej porotkyne v relácii Nákupné maniačky. Mnohí boli z tejto novinky nadšení, no po istom čase začali divákov doslova štvať jej outfity.

Bývalá nákupná maniačka a istá diváčka verejne naložili Eme. Mala by podľa nich zmeniť stylistu. „Prosím vás, ktokoľvek teraz robí stylistu Eme - vymeniť! Veď každý deň vyzerá ako pani domovníčka... Už iba metlu do ruky a môže ísť. Ja sa neviem sústrediť na komentovanie, keď je takto poobliekaná. Iba dúfam, že si to nerobí sama. Robia z nej vyzretú TV hlásateľku,“ rozhorčila sa diváčka.

(Zdroj: TV JOJ)

K nej sa pridala bývalá nákupná maniačka Katka, ktorú ste mohli vidieť v prvých častiach relácie. „Milujem, konečne to povedal niekto nahlas. Ja už radšej držím h*bu, lebo trestné oznámenia lietajú ako hviezdy. Okrem toho, že sa Ema nevie obliekať, vyjadruje sa ako keby ani nevedela čo vlastne komentuje a miestami mám pocit, že ju to ani nebaví...,“ vyjadrila svoj súhlas.

(Zdroj: Tv Joj)

{{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Môžete označiť viacero odpovedí. {{ question.context }} {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}% {{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})

×

(Zdroj: Instagram K.K.)