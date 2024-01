Porotkyňa z Nákupných maniačok má NADVÁHU 20 kíl: Riešia ju už aj cudzie ženy!

Porotkyňa z Nákupných maniačok Ema Fajnor (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Ema Fajnor (26) sa do povedomia širšej verejnosti dostala predovšetkým ako porotkyňa v nových sériách Nákupných maniačok. Tam zaujala nielen svojou prostorekosťou, ale aj neprehliadnuteľným štýlom a sebavedomím. Svoju postavu typu krv a mlieko totiž nosí s absolútnou hrdosťou. Aktuálne však svojimi slovami šokovala. Má nadváhu 20 kíl... Do fitka ju už posielajú aj cudzie ženy!

Ema Fajnor svoju lásku k móde najprv prezentovala len na sociálnych sieťach, až kým si ju nevšimli tvorcovia z Jojky. Od septembra sa tak objavuje pred televíznymi kamerami po boku Mariána Hornyáka ako spoluporotkyňa šou Nákupné maniačky. A diváci si jej bezprostrednosť, humor a jedinečný štýl rýchlo zamilovali.

Mnohým je sympatická aj tým, že hoci nemá postavičku veľkosti XS, svoje krivky nosí s hrdosťou a spravila z nich svoju prednosť. No aj ona si uvedomuje, že body positivity musí mať isté hranice a nemôže naň doplácať zdravie. „Myslím si, že to má také dve roviny - jedna rovina je byť k sebe láskavý, netrápiť sa, druhá rovina je zdravie. Myslím si, že obidve by mali byť v balanse,“ vyjadrila sa pre Topky.sk Fajnor.

A práve na to zdravie by sa tento rok chcela zamerať. Prezradila totiž, ako to je s jej váhou. „Lebo nemyslím si, že 26-ročná baba by mala mať 20-kilovú nadváhu. To, že v nich viem vyzerať dobre a viem to použiť v môj prospech, je druhá vec. Lebo si myslím, že mám k tomu zdravý prístup, ale určite by to telo mohlo byť napríklad zdravšie,“ opísala svoj triezvy pohľad na vec Ema.

Zatiaľ necvičí a k jej dennému pohybu patrí len chôdza, pretože nemá auto. No od istej ženy dostala v týchto dňoch studenú sprchu. Plánuje to preto napraviť. „Takže to je asi maximum môjho cvičenia, ale práve dnes som bola na masáži a pani mi hovorí: No, Emka, ale cvičiť treba. Takže už asi budem musieť, keď mi to už aj cudzie ženy hovoria,“ dodala. Tak držíme palce, lebo ako Ema povedala: „Potom urobíme exkluzívny článok s Topky.sk, že Ema Fajnor schudla 20 kíl, veľmi sa na to teším.“