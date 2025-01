Riaditeľ Markízy Gažík sa zamyslel nad 80. rokmi: Milé spomienky, no na toto by najradšej zabudol!

Riaditeľ Markízy Peter Gažík a moderátorka Kveta Horváthová (Zdroj: TV Markíza)

Televízia Markíza vsadila na ďalší dobový seriál a tentokrát prenáša diváka prostredníctvom silných príbehov plných emócií, humoru aj drámy do zlomového obdobia spred štyridsiatich rokov, kedy sa rifle dali zohnať iba v Tuzexe, vo voľnom čase sa cvičila spartakiáda, ľudia vedeli, že za hranicami je iný svet a slovo emigrácia sa vyslovovalo iba pošepky... Obdobie komunizmu na vlastnej koži zažil aj riaditeľ televízie Peter Gažík, ako si na ňho spomína? „Áno, ja som sa narodil v roku 1980, takže prvých 10 rokov si vlastne pamätám veľmi živo v kontexte dej doby, do ktorej je zasadený aj seriál,“ hovorí Peter Gažík. S týmto obdobím ho vraj spája mnoho vecí a jeho detstvo bolo sprevádzané ruskou zmrzlinou, žltou limonádou, či cestovaním do školy v Karosách.

Svoje však urobila aj prechádzka po ateliéroch, kde sa seriál Sľub nakrúca, ktorá v Gažíkovi vyvolala ďalšiu vlnu nostalgie. „Tie spomienky sú živé, mnoho z nich sa mi vybavilo aj keď som sa prešiel v priestoroch, ateliéroch, kde vyrábame seriál Sľub. Moja mama vždy túžila po takej tej Bonanze, čo bola jedálenská zostava, my sme ju nikdy nemali. Všetci mali tri typy obývačkových stien, je toho veľa, na čo si spomínam.“

Hoci má na detstvo prevažne pekné spomienky, na niektoré okamihy z komunizmu radšej zabúda. „Sú samozrejme momenty, na ktoré si spoločensky nechceme spomínať, ale možno preto je dobré mať takýto seriál, aby sme si pripomínali niektoré momenty z minulosti a uvedomovali si, že vlastne sa nediali tak dávno.“ A je vôbec niečo, čo by stálo za to z tej doby vrátiť späť? „To neviem, či by som niečo vracal. Myslím, že ten spomienkový optimizmus nie je úplne správny, ale zas každá doba mala niečo svoje špecifické. Ja sám za seba určite pozitívne hodnotím to, že som mal krásne detstvo, v niečom iné ako majú moje deti, a určite neporovnateľné.“

V rozhovore generálny riaditeľ skupiny Markíza prezradil tiež to, či sa u nich doma nájdu aj nejaké hmatateľné pamiatky z danej doby a popýšil sa jedným skutočným klenotom. Poodhalil však aj to, na čo sa môžeme v tomto roku na Markíze tešiť a podľa jeho slov to bude stáť za to!

