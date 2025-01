Schindlerová ukázala krivky v PLAVKÁCH: Svojimi MELÓNMI fanúšikov doslova zhypnotizovala!

Martina Schindlerová (Zdroj: Ján Zemiar)

Keď Martina Schindlerová pred 6 rokmi odhalila, že si nechala upraviť prsia, priznala, že v minulosti pre plastické operácie porozumenie nemala. „Ja som bola veľký odporca úprav pŕs, lebo som si hovorila, že buď máš prsia alebo nemáš. Ale dobre sa mi hovorí, lebo som ich mala,“ vyjadrila sa vtedy. Potom však 3 roky dojčila a to sa na jej dekolte podpísalo.

A odrazu sa ocitla v situácii, kedy tu plastickú operáciu chcela podstúpiť sama. „Je to určite riešenie, keď sa cítiš zle. A zase som prišla na to, že nemôžeš vyhlasovať, že toto nechápem, lebo sa mi to stane,“ dodala s tým, že svoj názor zmenila. Prsia si nedávala zväčšiť ani zmenšiť, no nebola spokojná s tvarom... No a ten chirurgovia vyšperkovali do dokonalosti.

Dôkazom sú jej najnovšie zábery z dovolenky, ktorými sa pochválila na sociálnej sieti Instagram. Ako prvé zverejnila video, v ktorom svojich sledovateľov informuje o možnostiach destinácie, v ktorej sa nachádza... Málokto sa však sústredil na slová, ktoré vychádzali z jej úst. Pred kameru sa totiž postavila len v plavkách a jej melóny ich doslova zhypnotizovali.

„Prepáč, vôbec som ťa nepočul, ale video som si pozrel 27x,“ komentoval jeden z fanúšikov a nezdržali sa ani ženy. „Ja nemám prachy ani na tie prsia, nie to ešte na dovolenku. A jediné, čo som videla, boli tie prsia a až po druhýkrát keď som to púšťala, som zistila, o čom je reč.“

