OHNIVÁ apokalypsa v Amerike zasiahla aj Bielovič: Noc ako z hororu... Je šťastná, že prežili!

Liv Bielovič zažila noc ako z hororu (Zdroj: Ján Zemiar/Profimedia/Instagram)

Momentálna situácia v Kalifornii je desivá. Vo viacerých oblastiach platí výstraha pred požiarmi a silným vetrom. Oheň spôsobil značné škody pričom viaceré známe osobnosti prišli o svoje domovy. Napríklad Spencer Pratt a Heidi Montag, Paris Hilton, Leighton Meester a Adam Brody či Anna Faris. Ohnivá apokalypsa zasiahla i známych Slovákov a Čechov. Z Ameriky sa ozvala napríklad slovenská herečka Liv Bielovič, ktorá sa nachádza u svojho partnera.

„Dom sa nám trasie, veci lietajú vonku vo vzduchu, momentálne sme bez elektriny... takýto hurikán som v živote nezažila. Zatiaľ sme dobre, no noc bola strašná. Som šťastná, že sme ju prežili..." informovala svojich sledovateľov. Z oblastí zasiahnutými požiarmi boli mnohí ľudia evakuovaní. Rovnako tak aj česká speváčka Mishala Orth, ktorá v Los Angeles dlhodobo žije. „Och, všetci z mojej budovy sa evakuovali preč. Práve som prišla domov a všetci dostali SMS, že majú ísť preč, že nie je bezpečné tu zostávať. Takže musím ísť tiež preč. Snáď to bude dobré a verím, že sa to uhasí, ale ten vzduch je príšerný," uviedla.

Lesný požiar v Kalifornii. (Zdroj: TASR/AP/Stephen Lam/San Francisco Chronicle)

„Ľudia, čo sú skutočne z LA, tak všetci mi hovoria, že to nie je normálne. Toto sa tu ešte nikdy nestalo. Že jasné, prírodné požiare sú tu normálne, ale žeby naraz bolo 6 požiarov na rôznych miestach a do toho taký extrémny vietor, ktorý to akože "rozšíril" až na miesta, kam by sa požiar dostať nemal, napríklad čerpacia stanica. Neviem, všetci majú také zvláštne špekulácie kvôli tomu. Je tu taká panika, že ľudia nechávajú svoje autá na ceste," povedala.

(Zdroj: Instagram MO)

Svojim fanúšikom sa prihovorila aj Iveta Maurerová, ktorá tvorí pár s americkou speváčkou LP. „Sme v poriadku!! Od včera je tu strašne silný vietor a sme bez elektriny. Veľa ľudí prišlo kvôli požiarom o svoje domovy. Požiar náš domov našťastie nezasiahol, ale veľa našich priateľov áno. Súcitím s nimi a modlím sa za nich, za lepšie zajtrajšky," vyjadrila sa.

Nezastaviteľný požiar v Los Angeles (Zdroj: Profimedia)