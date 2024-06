Herec z Mamy na prenájom sa OŽENIL: Dámy, máte smolu... TOTO je jeho vyvolená!

Erik Žibek (Zdroj: TV Markíza)

Erika Žibek aktuálne stvárňuje na markizáckych obrazovkách gynekológa Borisa Rusnáka v seriáli Mama na prenájom. Zahviezdil však aj v iných rolách, napríklad v počine Pán profesor či Oteckovia. Aktuálne má herec vo svojom živote veľkú novinku. Oženil sa!

Nabonzovali to na neho jeho kolegovia zo seriálu - Adam Bardy a Peter Kiss. Práve Bardy sa podelil s momentom zo svadby. „Všetko najlepšie na Vašej ceste životom Vám praje tím Kvetná!" napísal k záberu, na ktorom je zachytená aj krásna nevesta. O Erikovom súkromí sa toho veľa nevie. Prísne si ho stráži. Ako je však zo sociálnej siete Instagram jasné, jeho žena sa volá Lucia. No a v svadobný deň jej to veľmi pristalo. Veď pozrite sami. Novomanželom gratulujeme!