PRVÉ zábery z Müllerovej svadby: Nevesta v modrom a... ODPADNETE, aká pesnička hrala na obrade!

Svadba Richarda Müllera a Vandy Wolfovej (Zdroj: TV Markíza/Smotánka)

Richard Müller vstúpil do chomúta druhýkrát. Za ženu si zobral dlhoročnú partnerku Vandu Wolfovú, s ktorou má 12-ročného syna Marcusa. Ten niesol ich prstienky. Exkluzívne zábery z ich svadby priniesla markizácka Smotánka. Na svadbe nechýbala ani Richardova staršia dcéra Ema z predchádzajúceho manželstva so Soňou Müllerovou. Ich deň D sa konal na Morave v zámockej stodole v areáli Kocanda Kravsko.

No a keď Richard a Vanda vstúpili do miestnosti, kde sa konal obrad, začala hrať pesnička od Queen We Will Rock You. Nevesta mala na sebe modré šaty od návrhárky Tatiany Kováříkovej, ktoré jej priniesla hodinu pred obradom. Ženích mal na mieru šitý oblek. Na svadbe nechýbalo ani hádzanie kytice, ktorú chytila Vandina kamarátka česká spisovateľka Barbara Nesvadbová, či prvý svadobný tanec. Obrad a hostina sa konali na jednom mieste. Všetky zábery nájdete v galérii.