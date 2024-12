Premiéra rozprávky Vaiana 2. Na snímke raper Kali s manželkou Alicou a dcérkou Nelou (Zdroj: Vlado Anjel)

Raper Kali sa nedávno objavil ruka v ruke so svojou krásnou manželkou Alicou a dcérou Nelkou na premiére skvelej rozprávky Vaiana2! Vyzerá to však tak, že takéto momenty sú pre neho v týchto dňoch viac než vzácne. „Som na tom tak posledný mesiac a pol, že naozaj mám deň rozdelený na minúty. Ak sa niečo posunie o minútu, už nestíham niečo iné, čo mám naplánované. A takto to mám do konca roka. Ešte 28. decembra mám poslednú akciu,” priznáva Kali, ktorý má aktuálne skutočne nabitý program.

Minulý rok mal len dve akcie počas sviatkov, ale aj to stačilo na to, aby pocítil, že mu jeho dcéra chýba. „Bolo mi veľmi ľúto, že musím odísť z domu, a jej bolo ľúto, že nie som doma, lebo už chápe, že je to výnimočný deň. Takže som si povedal, že tieto dni už hrávať nebudem. Toto je asi môj prvý Silvester doma…” prezrádza Kali dôvod, prečo sa po rokoch koncertovania rozhodol dať si stopku! A nielen iba jeden či dva dni. „Rozhodol som sa, že nebudem makať hneď od 1. januára, ako to bolo vo zvyku, ale budem oddychovať s rodinou,” prezrádza raper.

Aj keď si svoju prácu užívaa koncertovanie má rád, prišiel čas sa na chvíľu spomaliť a dať prioritu rodine. Kali sa však rozhodol pre prekvapivú dlhú pauzu a od koncertov si plánuje oddýchnuť celé tri mesiace! A takýto má plán!

Kali sa nevie dočkať sviatkov: Výnimočné, čo chystá! Bude to prvýkrát (Zdroj: NL/TH)