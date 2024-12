Pavlíkovej netradičné Vianoce: Bez stromčeka a… To by sa mnohým nepáčilo!

(Zdroj: Facebook EP)

Herečka, ktorá kedysi nedala na tradičné sviatky dopustiť, si dnes užíva Vianoce celkom inak. Rodená Košičanka však nikdy nezabudne na Vianoce jej detstva. „Moji rodičia nás vždy nútili s bratom hrať na Štedrý večer. Ja som chodila na klavír, brat na husle, a museli sme hrať Tichú noc a Do mesta Betlehema. Pamätám si, že aj keď to bolo krásne, moju dcéru som potom už nikdy do ničoho nenútila. Na Vianoce sme spievali len to, čo sme chceli,“ prezrádza so smiechom.

Zároveň však herečka dodáva, že Vianoce bývali v ich rodine plné klasických príprav, spoločného pečenia a varenia. „Každé Vianoce sa rodičia veľmi snažili, aby bola tá pohoda. Piekli sme s mamou koláče, chystali všetko. Bola som veľmi tradičná, no tri roky dozadu som to celé porušila. Začali sme chodiť za dcérou do Prahy,“ priznáva herečka, ktorá si dnes už sviatky užíva inak. „Ja som si nevedela predstaviť, že na Vianoce opustím svoj dom a nebudem robiť stromček a nebudem piecť koláče a nebudem variť tradičné vianočné jedlá. Teraz som to všetko porušila – a tie Vianoce sú aj tak krásne, lebo sme spolu ako rodina,“ prezradila úprimne. Myslí tým nielen manžela, ale aj dcéru Katku, známu pod menom Katarzia, ktorá žije v Prahe. Hoci koláče už u nej doma nevoňajú, ryba so šalátom nesmú chýbať. „No ten kapor a šalát sme robili aj teraz, ale vlastne to som Katku učila, robili sme to u nej,“ prezrádza herečka, ktorá si spomenula aj na jednu milú príhodu s vianočným pečivom...

