TRAPAS Paľa Haberu na koncerte: ZABUDOL slová vlastnej piesne... To VIDEO si budete púšťať dokola!

(Zdroj: Instagram PH)

PRAHA - Paľo Habera (62) je ostrieľaným slovenským hudobníkom. Na svojom konte má nespočetné množstvo verejných vystúpení, a tak budí dojem, že neexistuje nič, čo by ho na pódiu mohlo zaskočiť. Aktuálne však dokázal, že aj on je len človek... Na koncerte totiž zabudol slová vlastnej piesne. Neuveríte, ako to napokon zachránil!

Paľo Habera je na hudobnej scéne od 80. rokov. Prešiel si kapelami Tristo hrmených, Burčiak či Avion, no od roku 1988 pôsobí v martinskej skupine Team. No a práve s ňou napokon dosiahol aj najväčšiu slávu. V roku 1991 si vybojoval Zlatého slávika a od roku 2004 je stabilnou súčasťou poroty speváckej šou SuperStar.

Ide o ostrieľaného hudobníka, ktorý má s verejnými vystúpeniami bohaté skúsenosti, mnohí preto predpokladajú, že neexistuje nič, čo by ho na pódiu mohlo zaskočiť. Na nedávnom koncerte v Prahe však dokázal, že aj on je len omylný človek... Uprostred vlastnej piesne totiž zabudol slová. Odrazu len požiadal kolegov, aby zastavili hudbu a priznal farbu.

„Chalani, doj*bal som text. To by nebolo ono, keby to nepochopili, chápeš to. Prepáčte, to sa stáva... Nemá tu niekto mobil? Prosím ťa, vygoogluj pesničku, volá sa to Slovník cudzích snov a nenápadne mi to...“ zahlásil Habera smerom k fanúšikom pod pódiom. „Daj tam veľké písmená, nemám tu okuliare,“ pokračoval spevák, ktorý si od fanúšika napokon požičal aj dioptrické okuliare.

Video s úsmevným trapasom Habera napokon zverejnil aj na svojom profile na sociálnej sieti Instagram, čím pobavil ďalších svojich fanúšikov. Mnohí priznávajú, že si nahrávku pustili niekoľkokrát po sebe. Pozrite sami!