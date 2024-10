Habera je chlap do voza aj do koča: Domáce práce mu nesmrdia...TAKTO ste ho ešte NEVIDELI!

Pavol Habera (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Pavol Habera sa nezdá! Je z neho chlap do voza aj do koča. Takto ste ho určite ešte nevideli.

Varenie, upratovanie, žehlenie, pranie... Tieto veci sú súčasťou každej domácnosti. Väčšinou ich má pod palcom žena, no niekedy sa ich chytí aj muž. Máloktorému však domáce práce nesmrdia. Jedným z nich je aj slovenský spevák Pavol Habera, ktorý najnovšie zverejnil na svojom profile na Instagrame video, kde žehlí. Aj takto sa dá pomôcť svojim ženám, ktoré toho majú viac než dosť!

„Služby a práce všetkého druhu ponúka tento šikovný, mladý muž - vyžehlí vám, čo len chcete - prádlo, koncertný kostým, ksicht a aj problémy. Kontakt TU," napísal vtipný popis k videu. A jeho fanúšikovia vôbec neváhali a vychválili ho do nebies. „Šikovný, berieme ťa. Daniela ma šikovného manžela," dušovala sa jedna z mnohých. „Na Facebooku jedna pani písala: Jaj, chcela by som byť tá žehlička! Ako ju Paľo vzal tak jemne do ruky!" napísala zase ďalšia. Habera svojím žehlením spôsobil doslova ošiaľ.