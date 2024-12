(Zdroj: TV Joj)

BRATISLAVA - Je všade tam, kde sa niečo deje! Spevák a moderátor Thomas Puskailer si prednedávnom odskočil do spoločnosti, tentokrát však okrem naháňania celebritných rozhovorov poskytol rozhovor aj on sám.

Thomas Puskailer je spevák, moderátor a predovšetkým milujúci otec troch detí, ktoré spolu s manželkou Abbie vychováva v harmonickom prostredí. Od rodinky si nedávno odskočil na módnu šou a tak sme boli zvedaví, aký je jeho vzťah k móde. „Pre mňa je jednoduchosť krása – vo všetkom. Nemusí to byť extravagantné. Mám rád extravagantnú vec, keď je to na javisku, keď sa umelci nejako vyjadria, ale doma to tak nie je,“ priznáva Thomas.

Prirodzenosť je pre neho dôležitá nielen v móde, ale aj v živote. „Mne sa páči, keď manželka nemá make-up, len trošku. Má krásne jednoduché šaty, a aj moje deti. Lebo cez to vyžaruješ tú úprimnosť, jednoduchosť a krásu toho človeka,“ dodáva spevák, ktorý si na extravagantné kúsky skutočne nepotrpí, vie sa však aj odtrhnúť z reťaze. „Keď som pracovne, tak to beriem tak, že čierno-biele alebo jednofarebné. Nemusí to kričať. Ale keď som na javisku, tam to môže byť úplne crazy,“ vysvetľuje Thomas, ktorý na pódiu rád ukazuje svoju živelnú stránku. A slobodu v obliekaní doprajú aj svojim deťom. „Deti si vyberajú, čo si chcú obliecť... Vedia, čo chcú si dať na seba, a to je pekné,“ pochvaľuje si spevák, pre ktorého sú manželka s deťmi alfa a omega jeho života. Nesmierne si váži každý moment strávený s najbližšími a o zopár krásnych momentov sa podelil aj v rozhovore. Jeho slová vás chytia za srdce!

Thomas Puskailer môže ísť otcom príkladom: Nádherné, čo robil s deťmi!