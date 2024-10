Szidi Tobias na POHREBE Feldekovej muža: Vie, čo prežíva... Pred 9 rokmi prišla o manžela tiež!

Posledná rozlúčka s Richardom Šimurkom (Zdroj: Ján Zemiar)

POHREB Feldekovej manžela, hudobníka Richarda Šimurku (†55) (Zdroj: TH)

Szidi Tobias sa na očiach verejnosti neukazuje už dlhú dobu. Teraz prišla vyjadriť úprimnú sústrasť vdove Kataríne Feldekovej a pozostalým po hudobníkovi Richardovi Šimurkovi. Tento svet opustil predčasne. Pred 11 dňami o tom informovala na sociálnej sieti Facebook dcéra Feldekovcov. So smrťou sa vyrovnáva veľmi ťažko. Bolo to vidieť aj počas pohrebu. Katarína neudržala slzy. Bolesť, ktorú prežíva pozná aj spomínaná Szidi Tobias. Pred 9 rokmi prišla o manžela tiež.

„Môj Peter, čo píše tie krásne príbehy, ktoré spievam, veľmi ochorel. Sme unavení. Posielam do nebies všetky prosby za jeho uzdravenie, ale neviem, či ma počujú,” napísala umelkyňa svojim fanúšikom začiatkom júna 2015. O pár dní Szidi písala tú najťažšiu správu vo svojom živote: „Peter Lipovský uletel do neba. Ďakujem, že ste ho milovali. Bude s nami v slovách a nádherných myšlienkach, ktoré písal.”

Stratiť najbližšiu osobu je ako prísť o časť samého seba. Je to hlboká bolesť, ktorá sa nedá opísať slovami, prázdnota, ktorú nič nedokáže vyplniť. Každý deň sa s ňou prebúdzať a ísť spať, a aj keď svet okolo pokračuje ďalej, my sme uviaznutí v čase, kde ich už niet. Chýba nám ich hlas, prítomnosť, ich smiech, a zrazu je všetko tichšie. Tá bolesť je nevyspytateľná — raz tichá a slabá, inokedy zdrvujúca, no vždy tam je, pripomínajúc, aké krehké a vzácne sú vzťahy, ktoré máme.