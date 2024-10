ZOMREL manžel Kataríny Feldekovej: PRVÉ detaily NÁHLEHO odchodu!

Katarína Feldeková s manželom (Zdroj: Facebook KSF)

O jeho smrti informovala prostredníctvom siete Facebook dnes poobede. „Riško nám hrá žiaľ už z neba. Dnes ráno odletel. Už sa nikdy trápiť nebude. Ďakujem za každú sekundu, ktorú som s ním strávila. Vďaka Riško, že si sa obetoval a vzal si si ma za ženu. Nikdy ťa neprestanem milovať," napísala. Nič bližšie však neuviedla. Pre denník pluska.sk opísala mrazivé detaily jeho náhleho odchodu.

„Riškov čas jednoducho vypršal. Mal hypertenziu, náhle mu zlyhalo srdiečko. Zaspal a už sa nezobudil, asi mal veľmi peknú smrť. Som šťastná, že sa netrápi a že sa už nikdy nebude trápiť, už ho nič nebolí. Je už v nebíčku so svojím ockom, psíkom a s tými, ktorých mal rád a už tu nie sú. Musím to prijať. Je to veľmi smutné, ale život ide ďalej. Nedá sa nič robiť," prezradila. „Môžeme len spomínať, aký to bol geniálny človek. Riško bol talentovaný, pracovitý, dobrý učiteľ, nenahraditeľný hudobník, úžasný priateľ, manžel. Takého už v živote nestretnem, ale som šťastná, že som ho mohla stretnúť. Bude mi veľmi chýbať, ale nemôžem byť egoistka iba preto, že ho tu chcem. Nemôžem plakať a zosypať sa. Treba to brať tak, že každý, čo sme na svete, to zažije. To je život. Kto sa narodí, speje k tomu, že raz odíde," pokračovala.

„Riško mal roky problémy s vysokým tlakom. Bral lieky, neviem, čo sa mohlo stať, možno ich zabudol užiť. Príčinu neviem, v pondelok sa dozviem viac. Záchranári mi povedali, že mu zlyhalo srdce. Skončil sa jeho čas. Už sa nedá nič robiť, len prijať to, tak ako to je. Bol to najúžasnejší človek, akého som mohla v živote stretnúť. Naozaj bezchybný. Som vďačná, že som s ním mohla byť, že si ma zobral za ženu. Moja rodina ho milovala. V máji to boli tri roky, čo sme sa vzali a v marci 2025 by to bolo 14 rokov, čo sme boli spolu. Ale poznali sme sa dlhšie, od mojich 14 rokov,” dodala a tým, že na neho s rodičmi spomínajú.