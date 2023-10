STRACH o Ľubomíra Feldeka (87): Musela ho ratovať ZÁCHRANKA!

Ľubomírovi Feldekovi sa ozvali zdravotné problémy. (Zdroj: Jan Zemiar)

Informáciu o zdravotných komplikáciách Ľubomíra Feldeka priniesol Nový čas. „V piatok večer sa otec sťažoval na to, že ho pichá pri srdci. A neskôr som si všimla, že má opuchnuté nohy. A keďže má už svoj vek a svoje diagnózy, tak som zaúradovala, a tak som radšej volala záchranku,“ povedala denníku spisovateľova dcéra Katarína, ktorá sa preľakla, nakoľko jej otec má jednu srdcovú komoru extrémne zväčšenú.

Ľubomír Feldek s manželkou Oľgou.

On sám však svoj stav podceňoval a nechcel, aby mu rodina volala pomoc. „Otec je hrdina. Hovoríl, že ja preháňam. On je v poriadku,“ pokračovala Katka. „Môžeme potvrdiť, že sme v piatok 13. 10. 2023 v nočných hodinách prijali na tiesňovú linku 155 žiadosť o pomoc k 87-ročnému mužovi s bolesťami na hrudníku. Na miesto sme bezodkladne vyslali ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci,“ povedala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová.

Našťastie nešlo o nič vážne. Zdravotníci urobili spisovateľovi všetky potrebné vyšetrenia a nakoniec usúdili, že hospitalizácia nebude potrebná. „Boli veľmi zlatí. A povedali, že podľa výsledkov EKG, ktoré mal pred rokom a ktoré mu robili v piatok, sa im nezdá, že by sa to zhoršovalo. Nakoniec sa vyhodnotilo, že nie je potrebné robiť paniku. Je to v poriadku do takej miery, že srdce je slabé, ale nezhoršuje sa to,“ dodala Feldeková. Prajeme veľa zdravia!