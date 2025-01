Salátovej prvé FOTO s tehotenským bruškom: Aha, ako jej to pristane!

Komička Simona Salátová (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Simona Salátová prežíva krásne obdobie. Len nedávno oznámila, že čaká svoje druhé dieťatko. A teraz zverejnila FOTO s tehotenským bruškom. Aha, ako jej to pristane!

Tehotenstvo je výnimočné a jedinečné obdobie v živote každej ženy, plné radosti, očakávania a lásky. Je to čas, keď v nej rastie nový život, čo prináša nielen fyzické zmeny, ale aj silné emocionálne spojenie s bábätkom. Pre mnohé ženy je to najkrajšia fáza ich života, naplnená šťastím a nezabudnuteľnými chvíľami.

Toto obdobie prežíva aj Simona Salátová, ktorá iba v decembri oznámila radostnú novinku - pod srdcom nosí svoje druhé dieťatko. So svojím manželom to priznali naozaj netradičným spôsobom. Špeciálnym videom, na ktorom mali v rukách ultrazvuk a malé tenisky. Komička má z predošlého vzťahu synčeka Damiána.

Do momentu, kedy priznala, že je v druhom stave, si užívala tehotenstvo v tajnosti. Ani teraz sa so svojimi fanúšikmi o detaily nedelí. Po viac ako dvoch týždňoch ukázala svoje tehotenské bruško. „Po dvoch mesiacoch rochnenia som bola cvičiť. Bolo to hrozné, ale dobré. Ak viete, viete," napísala k záberu.

(Zdroj: Instagram SS)

Svadba Simony Salátovej (First)

Komička sa vydala v decembri v roku 2023. Mala naozaj bleskovú svadbu, zorganizovala ju doslova za týždeň. Mali ju v rodinnom kruhu. Jej manžel Joe Trendy ju o ruku požiadal v Turecku.