Barkolová sa na dovolenke DOCHRÁMALA: Fúha, TOTO nevyzerá dobre!

Erika Barkolová sa počas dovolenky v zahraničí vážne zranila (Zdroj: Instagram EB)

BRATISLAVA - Žiadne zranenie nie je príjemné. A tobôž nie vtedy, ak s ním musíme normálne fungovať. Erika Barkolová sa dochrámala na dovolenke a s opuchnutým členkom išla aj do práce...

Erika Barkolová má za sebou celkom turbulentné obdobie. Skrachoval jej vzťah a zatočila aj so svojimi kilami navyše. Teraz sa pýši schudnutou postavičkou. Vymakané telo vystavila aj na poslednej dovolenke v Ázii. Nuž, a čo čert nechcel, moderátorka sa tam vážne zranila.

„V džungli na Borneu som spadla. Tri dni som nevedela chodiť a nejako som sa premotala letiskami a Singapurom," napísala na sociálnu sieť. Erikino zranenie vyzeralo dosť vážne. V zahraničí chodila s obviazaným členkom a palicou, ktorou si zrejme dopomáhala ku chodeniu. Nie je to nič príjemné, keď sa počas výletu nečakane zraníme, no a potom si ju už nevieme užiť naplno. Iba odratávame dni do odletu domov, aby sme sa nechali poriadne vyšetriť. Tak urobila i slovenská moderátorka.

„Hneď ako som priletela sa ma ujali v úžasnej novučičkej poliklinike. Urobili mi RTG aj ultrazvuk. Našťastie, nič zlomené, ale klasický vyvrtnutý členok. Dostala som spevňujúcu bandáž, lieky na opuch a dva týždne mám relaxovať, nevičiť," dodala. S opuchnutým členkom bola aj v práci počas ranného vysielania. A ešte k tomu v lodičkách! Ženy si zaslúžia obdiv, pretože toto je jasný príklad toho, že pre krásu sa trpí. Erike prajeme skoré zotavenie. Viac FOTO nájdete v galérii.

