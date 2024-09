Erika Barkolová po KRACHU vzťahu: Extrémne SCHUDLA... Nová SEXI figúra!

Erika Barkolová (Zdroj: Ramon Leško)

Erika Barkolová tvorila pár so sympatickým Karolom 5 rokov. Ako však nedávno vyšlo najavo, rozišli sa. Teraz všetok voľný čas trávi so svojimi dcérami a vnúčikom. Boli spolu v Amerike a aktuálne si užívajú dovolenku v Grécku, z ktorej pridáva krásne zábery. Dovolenkové obdobie však už pomaly končí a plavková sezóna taktiež. No moderátorka si dovolila pridať ešte pár posledných snímok. V bikinách sa totiž pochválila aj novou schudnutou sexi figúrou.

„Keď sa ja sama pozerám na túto fotku, zisťujem už po x-krát, čo všetko dokáže človek so svojím telom urobiť," napísala k fotografii. Jej fanúšikovia pri pohľade na ňu skoro onemeli. „Wau, tak to ste zamakali Erika, klobúk dole," zhodnotila istá fanúšička. „No Erika, padla mi sánka teraz," pridala sa ďalšia. Na iných záberoch ju pochválili zase jej kamarátky. „Wooow, si schudla lasoňa! Mega rešpekt," napísala jej kolegyňa z Top Star Alexandra Orviská. „Waau láska, vyzeráš úžasne, gratulujem ti," dodala zase vizážistka z Nákupných maniačiek Júlia Švehlová. FOTO ako teraz Erika vyherá nájdete v galérii.