Návrhár Marcel Holubec rozhodol: Toto sú módne ikony Slovenska!

Módny návrhár Marcel Holubec patrí na Slovensku bezpochyby k špičke a oblieka mnohé známe tváre nášho šoubiznisu. Čo je však v móde najdôležitejšie práve pre neho? „Byť sám sebou. Keď vytváram kolekciu, vychádzam sám zo seba. Vždy je to niečo, čo som prežil alebo niečo, čo ma nadchne, a pretavujem to do tej kolekcie,“ prezrádza módny guru. Pri tvorbe však nie je sám a rád spolupracuje s ďalšími talentovanými umelcami. „Potom tému rozpracovávam a prizývam k tomu ďalších ľudí. V tomto prípade to bola šperkárka Nataša Štefunková alebo textilný dizajnér Juraj Straka, ktorý robil dezény. Takže vždy je to o mne a nie som typ dizajnéra, ktorý by robil len krásne šaty, ale je to niečo viac,“ vysvetlil Marcel svoj jedinečný prístup.

V najnovšej prehliadke hrala prím znovu čierna farba a ako Holubec prezrádza, nie je to náhoda. „Čierna mi dáva hĺbku a je to farba-nefarba. Čierna nikdy nevyjde z módy. Keď som vytváral modely, prvotná myšlienka bola, že to bude 30 modelov – 15 čiernych a 15 farebných. A potom som si až na konci uvedomil, že som si to dosť uletel s tou čiernou, ale malo to tak byť,“ neskrýva spokojnosť.

Holubec má na svojom konte nespočetné množstvo modelov pre nejednu známu tvár slovenského šoubiznisu. A v tom, koho považuje za módnu ikonu má jasno! Vyslovil dve konkrétne mená, ktoré sa dozviete vo videu. Jedným dychom však prekvapil aj priznaním o náročných zákazníčkach. „Boli dve ženy... Prvotný dojem, keď som zatvoril dvere ateliéru, som si povedal – tak pre túto ženu už v živote nič neušijem!“ povedal úprimne a dodal: „Ale aj napriek tomu s tou jednou sme priatelia.“ Marcel si všíma aj najväčšie prehrešky, ktoré ženy robia pri obliekaní. A v rozhovore nám prezradil, ktoré to sú! Dámy, týmto chybám sa radšej oblúkom vyhnite!

