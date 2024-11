Zuzana Kronerová (Zdroj: Maarty von B)

Lukáš Latinák je hosťom Zuzany Kronerovej a nielen jej prezradí, že je vlastne sklárom. Dozvieme, ako sa Kronerová s Latinákom zblížili a herec prezradí, že otec ho v herectve nepodporil, iba povedal: "To si myslíš, že ťa na to herectvo zoberú?" A že teda možno práve aj to bola motivácia, aby sa na prijímačky poriadne pripravil. Kronerová prezradí, že ju zaujal "nielen očami XXL", ale aj hereckým talentom, samozrejme. "My sme si so Zuzkou padli do oka ako omietka z novostavy," smeje sa Lukáš a zároveň prezradí, na čo je Kronerová hrdá a za čo sa vie naozaj nahnevať. Do debaty sa zapojí aj Vlado Kobielsky, ktorý potvrdí, že Kronerová je zaťažená na slovenčinu, čo si s ňou užil pri dabovaní Cruelly. "Je neoficiálnou majsterkou sveta v slovenčine," povedal s tým, že to dáva najavo vždy a dokáže sa poriadne vytočiť: "Zažil som s ňou krušné chvíle, dávala mi vyžrať..." Pozrite si video a potom aj reláciu Sieň slávy. Hosťami Zuzany Kronerovej budú herečka Eva Holubová, scénograf a pedagóg Jozef Ciller a pán Ladislav Miko.

Latináka na prijímačkách skúšala Kronerová: Spravil čosi NEVÍDANÉ! Hneď som vedela, že je génius (Zdroj: STVR)