Marianna Ďurianová odhalila, prečo NAOZAJ skončila v STVR: Pre TOTO by to spravil každý!

Marianna Ďurianová (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Marianna Ďurianová prednedávnom poriadne prekvapila svojim odchodom z STVR, no omnoho prekvapivejší bol dôvod jej odchodu a návrat do televízie Markíza.

Marianna Ďurianová pred pár dňami zaujala na módnej šou Marcela Holubca, kde pôsobila veľmi mladistvo a šik. Napriek tomu, že vyzerala úchvatne, prekvapila úprimným priznaním o svojom vzťahu k móde. „S vekom by som povedala, že už módu veľmi neriešim. Viem, čo mi pristane, viem, v čom sa cítim dobre, viem odhadnúť, čo je vhodné na akú príležitosť a to mi úplne stačí,“ prezradila Marianna. Jedným dychom však dodáva, že jej módne začiatky boli celkom iné. „Mladícke, skúšali sme všeličo, aj v móde sme skúšali. Vždy to bolo o trendoch, dnes trendy vôbec neriešim, lebo viem, že to nie je dôležité. Môže to byť pokojne evergreen, pokojne retro, ale keď ja sa v tom dobre cítim a pristane mi to, tak si to oblečiem,“ hovorí o svojom súčasnom prístupe k obliekaniu.

Za roky v šoubiznise sa jej však podaril aj nejeden módny prešľap. „Určite, vtedy som sledovala trendy a bez ohľadu na to, či mi to pristalo, som si to obliekla. Napríklad bolo obdobie, kedy som si myslela, že si v živote neoblečiem minisukňu, a dnes ju mám,“ dodáva s úsmevom blondínka.

Dôvodov na úsmev má však moderátorka viac a jedným z nich je bezpochyby aj návrat do Markízy. Na staronovom pracovisku sa vraj cíti veľmi dobre. „Ja mám pocit, že som hladko vošla do celého procesu. Tým, že som sa stretla s kolegami, ktorí sú tam roky, som prišla ako keby na staré. Samozrejme, že sú tam aj mladí, noví kolegovia, ktorí dodávajú dynamiku tomu celému a tak sa to pekne celé snúbi,“ nešetrí slovami chvály Ďurianová, pre ktorú bola ponuka ako blesk z jasného neba. „Ja som už ani nepočítala s tým, že by som sa do Markízy mohla vrátiť. Ani som s tou myšlienkou nepracovala, nie že by som sa o to snažila... Prišla ponuka a som rada.“

Aj na Slovenskú televíziu má však skvelé spomienky. „Ja som odtiaľ neodišla preto, že mi tam bolo zle, ale preto, že som dostala ponuku. Myslím, že to je úplne korektné, každý to pochopil. Každý jeden z nich, ktorí tam sú a dostali by takú ponuku, by spravili to isté,“ povedala úprimne Marianna. Na prácu v STVR však spomína s láskou a sedem rokov, ktoré tam strávila považuje za veľmi fajn obdobie. V rozhovore prezradila aj to, čo na toto rozhodnutie hovorili jej najbližší a dokonca aj to, či plánuje v Markíze zakotviť už navždy. Takáto je pravda!

Marianna Ďurianová odhalila, prečo NAOZAJ skončila v STVR: Pre TOTO by to spravil každý! (Zdroj: NL/TH)