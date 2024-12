Kontroverzné rozhodnutie herca Žibeka: Zarába dobre, ale stále nemá... PREČO?!

Erik Žibek (Zdroj: TV Markíza)

Kým sa Erik Žibek prepracoval k úlohe v seriáli Mama na prenájom, kde hral gynekológa-pôrodníka Borisa Rusnáka, predstavil sa v Rodinných prípadoch, v seriáli Pán profesor či Oteckovia. Vidieť ho však môžu aj divadelní nadšenci, a to napríklad v predstavení Mama umrela dvakrát. Témou čiernej komédie je delenie dedičstva. Telo ešte ani poriadne nestihne vychladnúť, no už prilákalo kŕdeľ supov, ktorí si hovoria „Rodina“. Každý si chce uchmatnúť svoj malý kúsok z koláča rozprávkového dedičstva. A kedy inokedy sa má rodina rozhádať, ak nie pri takejto vrúcnej príležitosti! Lebo veď peniaze sú – peniaze. Akú rolu hrajú v živote herca Erika Žibeka? „Podstatnú, dosť ťažko sa bez nich hýbe, ale zase nie som ten typ, ktorý by sa za nimi hnal a nepozeral sa naokolo…“ priznal Žibek a odpovedal aj na otázku, koľko peňazí je dosť.

Peniaze vraj nerozhajdáka, ale sú aj veci, ktorým nevie odolať. Zároveň si však ešte nekúpil niečo, čo má naozaj takmer každý... Veľa míňa na taxíky a jeho veľkým neduhom je aj fajčenie, ktoré mu vyberá dosť peňazí z vrecka. Prestať s týmto zlozvykom však zatiaľ nevie: „Chcel by som, včera bolo neskoro, ale zatiaľ to nie je také jednoduché… Ideál by bolo, keby som to nerobil vôbec,“ priznal herec. Jeho slabou stránkou je aj dobré jedlo. „Do reštiky si zájdem veľmi rád,“ hovorí a vzápätí chváli manželku, ktorá vraj varí veľmi dobre. Nie vždy sa im však chce doma kuchtiť, najmä keď sú v časovej tiesni. Erik sa však do varenia príliš nepúšťa: „Nie je to moja silná stránka, mňa to neláka…“ tvrdí s priznaním, že s prekvapením typu navarená večera jeho žena rátať nemôže. „Prekvapím ju tým, že nie je navarené alebo upratané, na to som expert,“ smeje sa Erik.

