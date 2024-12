Takýto talent ešte v JOJ-ke nemali: Porotca Slávik predpovedal... A čo ak sa to naozaj stane?

Steperská formácia R+P Brno (Zdroj: TV JOJ)

V sobotu v 14. epizóde Česko Slovensko Má Talent sa ukončilo divadelné kolo a na konci porota vybrala 8 semifinalistov, ktorý zabojovali v diváckom hlasovaní. Zo semifinalistov to bol napríklad dojemný spev Michala Šubrta, ktorý spieval Jiřího Schelingera. Kamila Dráfiová, ktorá šokovala aj svojim príbehom o nájdenej sestre, víťazke minulého ročníka Aničke Slížovej. Stand up komik Brian Lennon, kúzelník Jozef Talostan či steperská skupina R+P Brno.

A práve zaujímavá steperská formácia R+P Brno postúpila do finále, ktoré bude najbližšiu sobotu 7.decembra. Mladá 18-členná skupina predviedla dychberúce vystúpenie Včely, z ktorého bola nadšená aj samotná porota. „Tento rok by to mohol vyhrať niekto ako vy. Bolo pekné, že ste doniesli niečo, čo nie je v televízii tak pravidelné,“ predikoval sľubný postup ešte v divadle porotca Jaro Slávik. Nakoniec má steperská skupina šancu zabojovať o skvelú výhru 40 000 eur, pretože postúpila zo semifinále diváckym hlasovaním. Mala 40,5 percenta, čím bezkonkurenčne porazila svojich semifinalistov. Nadšená je aj trénerka steperskej skupiny Kristýna Bobková: „Celá tanečná a steperská škola R+P Brno je nadšená z postupu do finále. Nazaháľame a ideme nacvičovať ďalšiu choreografiu.“ Finalisti postupujúci z diváckeho hlasovania zvyčajne obsadili prvé tri miesta. Takto v minulosti vyhrala Nikoleta Šurinová, Gyongyi Bodišová alebo Nikky Kusendová... R+P Brno tak má veľkú šancu na výhru. Podarí sa? Sledujte v sobotu o 20.40 na JOJ-ke.

