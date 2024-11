Z markizáckej Farmy nezostalo NIČ: Štáb vystriedali bágre... Kúriu zrovnali so zemou!

(Zdroj: TV Markíza/TikTok)

BRATISLAVA - Hoci 16. séria markizáckej reality šou Farma je na televíznych obrazovkách ešte v plnom prúde, natáčanie skončilo už pred pár týždňami. Štáb a kamery zo statku zmizli, no vystriedali ho bágre. A kúriu už zrovnali so zemou!

Nie je žiadnym tajomstvom, že sa markizácka Farma natáča s predstihom. Súťažiaci na statku bojovali od augusta do polovice októbra a hoci na televíznych obrazovkách je 16. séria ešte v plnom prúde a veľké finále v nedohľadne, v skutočnosti sú všetci už mesiac doma. Okolo 18. októbra štáb zbalil kamery a na statku ho vystriedali bágre.

Svedčí o tom video, ktoré koluje sociálnou sieťou TikTok. To zachytáva, ako ťažké stroje postupne demolujú všetky stavby, počnúc kúriou a končiac tehlovým chodníkom. Farma 16 je po nájazde bágrov zrovnaná so zemou a na pozemku nezostalo nič... A to mnohým divákom prišlo ľúto. „Toľko sa narobili, neviem, prečo to ničia. Mohli takto pomôcť rodinám, ktoré naozaj nemajú kde bývať,“ vyjadrila sa jedna z nich.

A v podobnom duchu bolo komentárov mnoho. Rovnaký osud však postihli aj všetky predchádzajúce Farmy. Dôvodom je fakt, že Markíza si pozemky na natáčanie reality šou prenajíma a miesto musí majiteľovi vrátiť v pôvodnom stave. A teda ak sa na ňom nenachádzali žiadne stavby, musia ich po natáčaní zbúrať. Výnimkou bola zvonica z Farmy 13, ktorá sa ešte počas vysielania projektu v televízii objavila v inzeráte na predaj. Tá tak zrejme neskončila zdemolovaná, ale u nového majiteľa.

Dátum veľkého finále Farmy 16

Podľa informácií Mediaboom, do konca aktuálneho ročníka Farmy by mali prebehnúť už iba posledné 3 duely, po ktorých bude známa pätica najúspešnejších hráčov. Tí postúpia do posledného týždňa, v ktorom budú bojovať o tri miestenky do finále. V uplynulých ročníkoch súťažiaci bojovali v rôznych disciplínach a do finále sa dostali tí, s najvyšším počtom bodov. To vraj Markíza plánuje na nedeľu 15. decembra o 20:40.

Aktuálny zoznam farmárov